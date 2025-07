Avellino col dubbio Patierno. Due calciatori in più in ritiro Lupi reduci dal test con il Castel di Sangro, martedì amichevole contro il Napoli Primavera

"Ha lavorato in gruppo, ha stretto i denti, ma è costretto allo stop, dai dieci ai quindici giorni. Poi si vedrà. Ha conquistato la B da protagonista e lo vogliamo al top": così Raffaele Biancolino si è espresso su Cosimo Patierno al termine del primo test a Rivisondoli, un allenamento congiunto con il Castel di Sangro chiuso con il risultato di 25-0. Una prova da ritmo e da tattica, ma in poco meno di 90 minuti fin troppo semplici per i lupi. Si guarda ai prossimi allenamenti e al prossimo test. Martedì, sempre a Rivisondoli, l'Avellino affronterà il Napoli Primavera. Si alzerà il livello dell'avversario e la società irpina prosegue nel lavoro sottotraccia sul mercato. Il dubbio legato ai tempi di recupero di Patierno può modificare la prospettiva nel reparto avanzato. Nel frattempo, Gabriele Gori e Sonny D'Angelo hanno raggiunto il ritiro pur rimanendo nell'elenco dei calciatori in uscita.