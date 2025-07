LIVE | Avellino - Castel di Sangro 13-0: cinquina di Lescano A Rivisondoli il primo allenamento congiunto per i biancoverdi

42' - Lescano per il 13-0. Cinquina su assist di Gyabuaa.

39' - Lescano per il 12-0. Traversa colpita da Todisco e rovesciata dell'argentino, da poker nel test.

37' - D'Andrea firma l'11-0. Anche in questo caso scambio rapido e appoggio per l'attaccante verso lo specchio.

36' - Milani accomoda il 10-0: tutto troppo semplice per i lupi.

35' - Anche Panico realizza la tripletta (9-0).

32' - D'Andrea per l'8-0: conclusione dell'attaccante in prestito dal Sassuolo.

30' - Manzi per il 7-0: rete anche per il difensore.

28' - Lescano per il 6-0: l'argentino va a bersaglio colpendo sull'assist di Milani.

24' - Armellino per il 5-0. Il centrocampista approfitta di un errore della difesa del Castel di Sangro e appoggia verso lo specchio superando Romito.

18' - Doppietta anche per Lescano (4-0). Ancora Panico protagonista per l'assist all'argentino.

15' - Panico da doppietta per il 3-0. Conclusione dalla distanza e superato Romito per il tris.

7' - Raddoppio di Lescano (2-0). Cross di Milani sulla fascia sinistra e tacco dell'argentino.

6' - Panico a segno per l'1-0 Avellino. Ecco il primo gol nei test precampionato per i lupi: rete dell'ex Cittadella sull'errore di Romito nato dal cross di Lescano.

2' - Armellino centra l'incrocio dei pali sul cross di Todisco, poi Palumbo ci prova con una soluzione al volo, ma non trova lo specchio.

Calcio d'inizio - Biancolino punta su Pane tra i pali con la linea difensiva composta da Todisco, Manzi, Frascatore e Milani. A centrocampo Gyabuaa, Armellino e Palumbo con D'Andrea trequartista alle spalle di Lescano e Panico.

Il tabellino del primo tempo

Allenamento congiunto

Avellino - Castel di Sangro 13-0

Avellino (4-3-1-2): Pane; Todisco, Manzi, Frascatore, Milani; Gyabuaa, Armellino, Palumbo; D'Andrea; Lescano, Panico. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Cancellotti, Kumi, Rocca, Enrici, Sounas, Crespi, Favilli, Russo, Palmiero, Rigione

C. di Sangro: Romito, D'Amico, Tollis, Diatta, D'Amico, A. Cioffi, Bonomi, Cincione, Bezpalko, P. Cioffi, Jobe. All. Surjllon. A disp. Gasbarro, Konate, Consalvo, Lombardi, Di Bartolomeo, Carlini, Ferrara, Giordano, Ianiro, Colicchio, Petrarca

Arbitro: Parfilo

Pre-gara

Alle 17.30 sarà allenamento congiunto, così definito nella distinta di gara, tra l'Avellino e il Castel di Sangro a Rivisondoli. Primo test nel ritiro per i biancoverdi ed ecco il primo undici nel precampionato. Assenti Cagnano e Patierno.