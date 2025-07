Avellino: stop per Cagnano e Patierno, le ultime Alle 17.30 il primo test amichevole con il Castel di Sangro nel ritiro di Rivisondoli

Alle 17.30 sarà test con il Castel di Sangro per l'Avellino dopo 10 giorni di allenamenti, 4 a Sturno e 6 nel ritiro vero e proprio a Rivisondoli. Ritmi da doppia seduta, ad eccezione di domenica e giovedì, per i lupi. Stop nel ritiro per due biancoverdi. Andrea Cagnano ha avvertito un fastidio alla rotula del ginocchio sinistro. Il terzino sinistro ha proseguito con allenamento differenziato e terapie. Cosimo Patierno, come da programma già in essere, ha svolto, invece, i primi 9 giorni di lavoro totalmente in gruppo e successivamente si è recato alla clinica Villa Esther per una visita di controllo al tendine rotuleo. Dalla visita, in via precauzionale, l’equipe medica composta da professionisti del club e consulenti della struttura ha deciso di sottoporlo ad un nuovo ciclo di terapie ed allenamenti specifici di forza che il calciatore sosterrà a Villa Stuart. Ecco quanto comunicato dall'Avellino tramite nota ufficiale.