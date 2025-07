Avellino: stop per Simic nel ritiro di Rivisondoli Affaticamento muscolare per il difensore croato e ripresa passo dopo passo

Assente nel test con la squadra di terza categoria del Castel di Sangro e ripresa passo dopo passo dall'affaticamento muscolare: stop per Lorenco Simic nel ritiro dell'Avellino. Lavoro differenziato per il difensore croato al pari di Andrea Cagnano che nei giorni scorsi ha avvertito un fastidio alla rotula del ginocchio sinistro. L'ex Sudtirol sta seguendo un percorso personalizzato con terapie per tornare quanto prima in gruppo.

Martedì il test con il Napoli Primavera

Cosimo Patierno lavorerà a Villa Stuart con un ciclo di terapie e allenamenti di forza. Ecco quanto definito dall'equipe medica biancoverde dopo la visita di controllo al tendine rotuleo. Patierno ha svolto regolarmente in gruppo i primi 9 giorni di allenamenti tra Sturno e Rivisondoli, ma quanto già previsto, ovvero la visita di controllo, ha determinato lo stop. Sulle due settimane ci sarà un primo aggiornamento della condizione fisica e, come sottolineato da Raffaele Biancolino subito dopo il primo test nel ritiro, l'Avellino punta a ritrovarlo al top, senza dubbi. Inevitabile la riflessione sul mercato, in particolar modo in chiave offensiva, con i lupi chiamati all'equilibrio tra acquisti e cessioni. Anche sulle operazioni future il tecnico è stato molto chiaro. “Manca qualcosa, lo sappiamo”: così Biancolino con l'Avellino al lavoro a Rivisondoli e proiettato al nuovo test, quello con il Napoli Primavera.