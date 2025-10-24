Avellino-Spezia: c'è Tutino nell'elenco dei convocati È la vigilia della sfida valida per la nona giornata di campionato

Gennaro Tutino è nell'elenco dei convocati diramato da Raffaele Biancolino per Avellino-Spezia, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Michele Rigione resta out al pari degli altri lungodegenti Luca D'Andrea, Andrea Favilli e Cosimo Patierno. Roberto Insigne sconterà il turno di squalifica determinato dal rosso diretto rimediato a pochi secondi dal termine di Juve Stabia-Avellino.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico

Il report

"Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Roberto Insigne deve scontare un turno di squalifica. Cosimo Patierno è sotto attento monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni sono in miglioramento. Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo".