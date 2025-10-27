Avellino-Reggiana: i dettagli per la prevendita biglietti Il match è in programma sabato (ore 12.30) al "Partenio-Lombardi"

Domani (mercoledì) a partire dalle 15 inizierà la prevendita biglietti per Avellino-Reggiana, gara dell'undicesimo turno di Serie B, in programma sabato alle 12.30 al "Partenio-Lombardi". "La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera. Fase di prelazione: coloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (online fino alle ore 23:59) di mercoledì 29 ottobre 2025. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. La sottoscrizione di nuove fidelity Branco resta sospesa durante la giornata di prelazione e verrà riattivata il giorno successivo sia presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi che online. Vendita libera: sarà attiva dalle ore 9:30 di giovedì 30 ottobre 2025 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

Ridotti: i biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e Donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni aggiuntive: Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio - Lombardi saranno aperti dalle ore 13:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo. Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Reggiana online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori). La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura• mercoledì 29 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00; • giovedì 30 ottobre e venerdì 31 ottobre dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; • sabato 1 novembre dalle ore 9:30 ad inizio gara".