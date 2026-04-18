LIVE | Mantova-Avellino: le formazioni ufficiali La sfida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B

La sfida Mantova-Avellino

0' - Dalle 15 Mantova-Avellino al "Martelli", lupi con il consueto 4-3-1-2, ma con alcune novità. Iannarilli tra i pali: altra maglia da titolare dopo il gol del pari contro il Catanzaro. C'è Fontanarosa e non Sala nel ruolo di terzino sinistro con Cancellotti confermato a destra con il ritorno di Izzo, dopo il turno di squalifica, al centro della difesa, in coppia con Simic. Enrici torna in panchina. A centrocampo la novità è rappresentata da Palumbo che torna da mezzala destra in mediana con Palmiero regista con Sounas a sinistra. Russo è il trequartista con la coppia Biasci-Patierno in attacco. Tante soluzioni dalla panchina per Ballardini.

Il tabellino

Serie B

Trentacinquesima Giornata

Mantova-Avellino

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Dembelé, Cella, Castellini; Maggioni, Wieser, Kouda, Benaissa; Bragantini, Ruocco; Mancuso. All. Modesto. A disp. Andrenacci, Vukovic, Chysopoulos, Radaelli, Falletti, Marras, Caprin, Marai, Paoletti, Buso, Zuccon

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Izzo, Fontanarosa; Palumbo, Palmiero, Sounas; Russo; Patierno, Biasci. All. Ballardini. A disp. Daffara, Missori, Sala, Tutino, Pandolfi, Kumi, Armellino, Le Borgne, Besaggio, Enrici, Insigne, Favilli

Arbitro: Calvazara

Assistenti: Capaldo e Pascarella

Quarto ufficiale: Galiffi

VAR e AVAR: Giua e Monaldi