Rimase vittima del Covid a 41 anni: la polizia non lo dimentica La sala riunioni della sottosezione della polizia stradale di Av ovest intitolata all'agente Manfra

Martedì prossimo 21 aprile si terrà a Mercogliano, la cerimonia di dedica della sala riunioni della sottosezione della polizia stradale di Avellino ovest in memoria dell'assistente capo della polizia, Giuseppe Walter Manfra deceduto il 10 dicembre 2020 all'età di soli 41 anni. L'appuntamento è alle ore 11.00.

Giuseppe Walter Manfra, è una delle vittime della pandemia che ha seminato dolore sei anni fa. Dopo aver prestato servizio presso la questura di Napoli, era arrivato alla polizia stradale di Avellino. Alla cerimonia prenderanno parte familiari, colleghi e amici.