Avellino: quando si aprirà la gestione Nesta. Focus sui rinnovi Per il tecnico ultimi impegni in America da ambasciatore FIFA verso il Mondiale

Ulteriori linee guida per l'estate, tra la composizione della nuova rosa, del nuovo staff tecnico con new entry e conferme e del ritiro, sono state definite nel corso dell'incontro a Roma. Alessandro Nesta completerà gli impegni da ambasciatore FIFA per il Mondiale in Nord America e farà rientro in Italia nel weekend. Per il via della prossima settimana è, infatti, atteso l'ingresso in biancoverde con l'annuncio con la presentazione ufficiale tra lunedì 8 e martedì 9.

Priorità su Enrici, Cancellotti e Russo

L'idea è chiara e segue quanto sviluppato negli ultimi mesi da Davide Ballardini con il 4-3-1-2. L'Avellino con Nesta vuole diventare ancora più imprevedibile alzando il livello di velocità del gioco, in particolar modo con l'aggiunta di esterni offensivi puri. Nel frattempo, in questi giorni, può arrivare lo sprint sul fronte rinnovi. La società irpina è al lavoro da tempo sull'estensione contrattuale con Patrick Enrici e occhio anche ai prolungamenti con Raffaele Russo, calciatore bandiera nella lista del prossimo anno, e Tommaso Cancellotti. Il terzino, come Enrici, ha il contratto con scadenza 30 giugno 2027.