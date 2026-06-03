Avellino: spunta un profilo per l'attacco Il reparto avanzato subirà il restyling dopo i numeri registrati nell'ultima stagione

In casa Avellino l'attacco appare come il reparto destinato alla rivoluzione o comunque ad un aggiornamento complessivo. Dalle difficoltà di finalizzazione e realizzazione dell'ultima stagione, con il solo Tommaso Biasci in doppia cifra, alla volontà di puntare su esterni offensivi puri e, quindi, alla soluzione anche con un'unica punta: i lupi pensano a qualcosa di diverso nella costruzione e nella verticalizzazione per la prossima stagione. Dai rumors è spuntato il profilo di Luca Moro del Sassuolo. Il classe 2001 ha vissuto tutta l'annata 2025/2026 in neroverde con 14 presenze in massima serie dopo aver realizzato 7 reti nella stagione del ritorno immediato in A della squadra emiliana. Il veneto va a caccia di continuità. Nell'estate 2025 il ds Mario Aiello aveva finalizzato con il Sassuolo il prestito secco di Filippo Missori. Sempre l'attacco, in chiave under, c'è anche il profilo di Riccardo Braschi, classe 2006, tra i nomi valutati con la Fiorentina, al pari di Eddy Kouadio per la fascia destra, che però potrebbe essere girato in prestito in Toscana (Arezzo, Carrarese ed Empoli nello scenario) e Tommaso Rubino per la trequarti.

Sirene dalla A per Palumbo, idee Zeroli e Bianco

Il centrocampo è ben definito, ma occhio alle opportunità di massima serie per Martin Palumbo con Lazio e Cagliari interessate all'italo-norvegese, legato all'Avellino con un contratto fino al 2028. Tra le idee biancoverdi in entrata ci sono Kevin Zeroli, di rientro al Milan dopo i 6 mesi in prestito alla Juve Stabia, e Alessandro Bianco, che ha vissuto la stagione in prestito al PAOK dalla Fiorentina. Sul centrocampista il club greco vanta il diritto di riscatto. Bianco è stato allenato da Alessandro Nesta nell'esperienza al Monza.