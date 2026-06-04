Panchina per Daffara in Lussemburgo-Italia 0-1: novità sul portiere Gol di Esposito con tanti under in campo. Domenica l'altro test con la Grecia

Tanti giovani in campo, Donnarumma tra i pali e gol di Esposito al terzo minuto della ripresa per la vittoria azzurra in Lussemburgo. L'Italia versione under di Baldini vince nel primo dei due test di giugno e Daffara era in panchina. Ritorno per un calciatore dell'Avellino in un tabellino di gara della Nazionale. Mancava da 40 anni, dall'estate 1986, quando l'irpino De Napoli, da calciatore biancoverde, fu convocato e impiegato dal ct Bearzot nel Mondiale in Messico prima del trasferimento al Napoli. Per Daffara ci sarà anche la trasferta in Grecia con la nazionale maggiore e c'è la prospettiva di una nuova avventura in Cadetteria nella prossima stagione. Dopo il prestito all'ombra del Partenio, l'Avellino vanta il riscatto sul portiere con la Juventus che ha il controriscatto successivo dalla sua parte e sembra muoversi il Pisa sull'estremo difensore biellese. Con Semper in uscita e Scuffet in dubbio, i toscani, retrocessi dalla A, potrebbero puntare su Daffara.

Il tabellino

Amichevole

Lussemburgo-Italia 0-1

Marcatori: 3’ st Esposito

Lussemburgo (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, M. Pinto (dal 21’st Mahmutovic) V. Thill (32’ st S. Thill), Martins, Olesen (42’ st Goncalves), Moreira (42’ st D. Duarte), Bohnert (21’ st Kadamani); Sinani (42’ st Curci). Ct: Strasser. A disp Pereira, Fox, Selimovic, Muratovic, Veiga, E. Duarte

Italia (4-3-3): Donnarumma; Favasuli (21’ st Fortini), Comuzzo (31’ st Mane), Chiarodia, Bartesaghi (44’ st Ahanor); Pisilli, Lipani (31’ st Dagasso), Ndour; Cherubini (21’ st Fini), Esposito (31’ st Camarda), Koleosho (44’ st Inacio). Ct: Baldini. A disp. Palmisani, Daffara, Palestra, Reggiani, Faticanti, Berti, Ekhator

Arbitro: Kooij

Ammoniti: Lipani (I), Carlson (L)

Assistenti: Fikkert e Kucukerbir

Quarto ufficiale: Van Der Laan

VAR e AVAR: Brisard e Delajod