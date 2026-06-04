Avellino: altri due under nel mirino biancoverde Prime battute di una lunga sessione estiva per i biancoverdi

Fase iniziale per la sessione estiva di calciomercato che inizierà ufficialmente solo sul finale del mese di giugno, ma l'Avellino guarda con attenzione due profili. Nelle idee del direttore sportivo biancoverde, Mario Aiello, ci sono Brando Moruzzi per la fascia sinistra e Giulio Misitano per l'attacco.

Moruzzi di rientro alla Juventus dopo il prestito all'Empoli

Moruzzi ha vissuto l'ultima stagione in Serie B con l'Empoli. Il classe 2004 ha salutato i toscani per fine prestito con il rientro alla Juventus che nel luglio 2023 aveva ceduto l'esterno a titolo definitivo al Pescara, ma esercitando il diritto di recompra nella scorsa estate. Ventotto presenze con l'Empoli ed ecco l'ulteriore pedina bianconera nei rumors dei lupi dopo Faticanti (in prestito alla Next Gen con diritto di riscatto dal Lecce) e Pietrelli.

Misitano da 7 gol in 29 presenze nel primo anno tra i Pro

Misitano è, invece, reduce dai 7 gol in 29 presenze nel girone C di Serie C con l'Atalanta Under 23. Il classe 2005, nativo di Roma e cresciuto negli States tra California e New York, è rientrato nella Capitale affermandosi nelle giovanili della Roma. Dall'estate scorsa è di proprietà dell'Atalanta, si è trasferito nel club orobico da parametro zero e anche tra i professionisti ha confermato i numeri garantiti in Primavera.