Avellino: i dettagli per la campagna abbonamenti 2026/2027 I prezzi, le modalità di acquisto e i tempi verso la stagione 2026/2027

Lunedì, 8 giugno, alle ore 15 inizierà la campagna abbonamenti Branco 2026/2027 dell'US Avellino. La tessera sarà valido per tutte le 19 partite casalinghe della squadra biancoverde nel prossimo torneo di Serie BKT. "La campagna abbonamenti sarà suddivisa in due fasi. Fase di prelazione: da lunedì 8 a sabato 20 giugno, sarà riservato diritto di prelazione ai possessori di Fidelity Card “Branco” della stagione sportiva 2025/2026. In Tribuna Montevergine la prelazione sul vecchio posto della stagione 2025/2026 è garantita esclusivamente presso la biglietteria dello Stadio Partenio. Fase vendita libera: da lunedì 22 giugno avrà inizio la vendita libera. Tale fase si concluderà mercoledì 22 luglio. La biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi, nel periodo che andrà dall’8 al 20 giugno, osarà aperta dal lunedì al venerdì osservando i seguenti orari di apertura: mattina dalle 10 alle 13, pomeriggio dalle 15 alle 19": si legge nel comunicato.

Riduzioni

"Gli abbonamenti ridotti riguarderanno le seguenti categorie: over 65 - nati prima del 31/12/1961; ragazzi - nati dal 01/01/2008 al 31/12/2011; famiglie; donne. Gli abbonamenti Under 14 saranno riservati ai bambini nati a partire dal 01/01/2012. I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni tessera richiesta (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 14 avrà diritto al proprio ridotto. I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia). I bambini nati a partire dal 01/01/2021 avranno libero accesso allo stadio".

I prezzi

Curva Sud: intero 210 euro, ridotto 180, under* 140

Tribuna Terminio: intero 320 euro, ridotto 280, under* 210

Tribuna Montevergine settori A-B/D-E: intero 450 euro, ridotto 390, under* 300

* Under 14

Altri dettagli

"Dove sottoscrivere l'abbonamento - L’abbonamento potrà essere sottoscritto presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi, nei punti vendita autorizzati Go2 sull’intero territorio nazionale e online sui siti go2 e boxol. Condizioni di acquisto e utilizzo abbonamento - L’acquisto dell’abbonamento comporta, da parte del titolare, l’accettazione integrale delle CGV (Condizioni generali di vendita), nonché del “Regolamento d’uso” previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti sportivi e, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., del “Codice di Condotta” che il titolare potrà consultare presso i punti vendita ufficiali, in corrispondenza degli ingressi allo Stadio o visitando il sito internet ufficiale della Società. Il richiedente si impegna a rispettare il “Regolamento d’Uso” e il “Codice di Condotta” e prende atto ed accetta che, in caso di violazione, l’U.S.Avellino potrà revocare e/o sospendere l’abbonamento per un periodo determinato così come vietare la sottoscrizione di un nuovo abbonamento".