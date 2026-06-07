Avellino: il cambio modulo passa anche per i trequartisti Due jolly e un attaccante, ma anche un solo trequartista con due punte nello scenario

L'idea del 2-1 e dell'1-2 per il fronte offensivo nella stagione 2026/2027: ecco la prospettiva in casa Avellino nella costruzione della nuova rosa con Alessandro Nesta in panchina. La società biancoverde sta valutando le opportunità di mercato legate all'inserimento di trequartisti puri ed esterni offensivi dopo le scelte prese nelle ultime due finestre di mercato.

Diversi profili nei radar biancoverdi

Per la trequarti era spuntato Rares Ilie del Nizza, reduce dall'anno in prestito all'Empoli, ma occhio a Luis Hasa del Napoli. Il classe 2004 è stato protagonista in maglia Carrarese con 5 gol e 4 assist ed è rientrato al club azzurro per fine prestito. C'è sempre l'idea Natan Girma della Reggiana. Nesta conosce bene lo svizzero per averlo allenato proprio in granata. C'è poi la pista che porta a Giacomo Olzer del Pescara. Nell'ultima stagione l'ex Brescia ha garantito anche 6 gol ai biancazzurri. Nel corso dell'ultimo campionato Martin Palumbo si è ritrovato, passo dopo passo, a ricoprire il ruolo di trequartista titolare. L'idea iniziale è di riparametrarlo nello spot di mezzala in compagnia di Michele Besaggio e Dimitrios Sounas con Luca Palmiero regista.