Nesta: gli ultimi impegni in Canada, poi l'arrivo ad Avellino Da ambasciatore match tra FIFA legend a Toronto per il capitolino

L'incontro nella Capitale nei giorni scorsi con il direttore sportivo Mario Aiello, poi il ritorno in America per gli ultimi impegni da ambasciatore FIFA verso il Mondiale, nelle prossime ore Alessandro Nesta farà rientro in Italia e raggiungerà Avellino per la firma su un contratto biennale già definito e per la presentazione ufficiale da nuovo allenatore biancoverde.

Legend match con il Canada a Toronto

Sulla pagina ufficiale social il futuro tecnico dei lupi ha condiviso le storie delle sue nuove giornate da FIFA legend con l'arrivo a Toronto per un match con il Canada in compagnia di Sebastian Giovinco, Massimo Ambrosini, Christian Panucci, Cristian Zaccardo, Christian Vieri, Vincenzo Iaquinta, Gianluca Pagliuca e Roberto Baggio. Ultime ore in Canada, uno dei tre paesi ospitanti del Mondiali, poi Nesta raggiungerà nuovamente l'Italia per completare l'ingresso in biancoverde rendendolo ufficiale dopo quanto ormai costruito nei giorni precedenti tra videoconferenze e l'incontro in presenza con la proprietà e la dirigenza dell'Avellino.