VIDEO | Avellino, ecco Nesta: "Ho sempre giocato per vincere, ci proveremo"

L’arrivo di Alessandro Nesta, nelle prossime ore la presentazione ufficiale. Ecco il nuovo tecnico dell’Avellino. Contratto biennale firmato dal capitolino, l'ufficialità nel tardo pomeriggio di ieri e sono 6 componenti nello staff tecnico: Lorenzo Rubinacci da vice, Massimo Lo Mocaco e Vincenzo Varrica come collaboratori tecnici, Luca Morellini da preparatore atletico, Raffaele Clemente per il ruolo di allenatore dei portieri e Federico Soldano da match analyst.
"Piazza non banale, sono felice"
"Sono contento di venire in una piazza calda, non banale, e perciò sono felice. Le aspettative di dove sono stato e della mia vita sono sempre state quelle di vincere e anche qui ci proveremo. Poi vedremo come andrà a finire": queste le prime parole all'arrivo in Irpinia per Nesta. Campagna abbonamenti lanciata ad inizio settimana dall'US Avellino ed è stata superata quota 2500 tessere sottoscritte.