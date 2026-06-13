Avellino: incontro con l'Inter per gli under, la prospettiva Contatti diretti tra il ds Aiello e il vice direttore sportivo nerazzurro Baccin

Dalla Juventus all'Inter: proseguono i contatti e gli incontri con le big della Serie A per il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello. Se con i bianconeri ci sono i tre profili under, Brando Moruzzi per la fascia sinistra, di Giacomo Faticanti per il centrocampo, di Alessandro Pietrelli per il ruolo di esterno offensivo, con Simone Pecorino per l'attacco, ai nerazzurri, al vice direttore sportivo Dario Baccin, il ds biancoverde ha chiesto informazioni sull'esterno sinistro Matteo Cocchi, protagonista nell'Under 23 dell'Inter dopo gli anni in Primavera e impiegato da Cristian Chivu due volte in Coppa Italia, sul centrocampista Luka Topalovic, autore di un assist nel 3-3 dell'ultima giornata di campionato tra i nerazzurri e il Bologna al Dall'Ara e Giacomo Stabile, reduce dall'annata in prestito divisa tra Juve Stabia e Bari.

Accordo difficile, ma i lupi hanno mostrato interesse

All'interesse dei lupi si legano, però, le prospettive dei tre calciatori. Topalovic appare destinato a un percorso simile a quello di Aleksandar Stankovic, ceduto dall'Inter al Club Brugge, ma con il diritto di recompra esercitato subito dai nerazzurri. Lo sloveno potrebbe giocare in A all'estero nella prossima stagione. Cocchi è, invece, nelle idee dell'Inter per raggiungere la quota utile nella trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra. Stabile cerca continuità dopo le poche presenze nei due semestri in prestito. C'è anche la possibilità di una big di Serie C per essere centrale nel progetto tecnico.