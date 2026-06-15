Avellino: caccia al vero trequartista per la prossima stagione Indicazioni chiare dalla conferenza stampa di presentazione di Nesta

Nell'ultima stagione, sia con Biancolino che con Ballardini, Palumbo ha ricoperto il ruolo di trequartista confermando la capacità di essere utile in più soluzioni tattiche, ma l'Avellino ha l'intenzione di inserire un nuovo trequartista puro nella rosa 2026/2027. Nella conferenza di presentazione Nesta è stato molto chiaro sulle linee guida del mercato. Occorre il giusto mix tra under e over con esperti in grado di garantire leggerezza nello sviluppo stagionale ai giovani e l'attacco dovrà avere fantasia con elementi in grado di generare valore tecnico prima che tattico, al servizio del contesto squadra e del momento vissuto in stagione.

Equilibrio tra entrate ed uscite

Non è un caso il forte interesse per Olzer. Il trequartista di Rovereto, classe 2001, è stato protagonista con il Pescara con 6 gol e 3 assist nell'ultima stagione. C'è anche Vasic, classe 2002, altra pedina da verticalità nel sistema tattico e che appare in uscita dal Palermo al pari di Gomes, mediano come Ghion del Sassuolo, di rientro dal prestito all'Empoli. L'Avellino punta ad aggiornare difesa e centrocampo che, di fatto, presenteranno la struttura dell'annata 2025/2026. In uscita l'Audace Cerignola guarda a D'Ausilio, De Cristofaro e Todisco, che hanno già giocato con i gialloblu.