Avellino: prime certezze dal mercato verso l'apertura ufficiale Passa per le scelte di questi giorni sui riscatti e le opzioni negli accordi precedenti

Quanto chiaro da giorni sui prestiti e sulle opzioni degli accordi a titolo temporaneo sta diventando ufficiale per tutti i club. L'Avellino ha esercitato il diritto di riscatto per Giovanni Daffara. Questo passaggio era stato annunciato in più occasioni dalla società irpina e presumibilmente arriverà il controriscatto da parte della Juventus. Entro il giorno 20, sabato, la Vecchia Signora avrà l'opportunità di riprendersi totalmente l'estremo difensore biellese, che nell'ultima stagione di Serie B è diventato titolare da fine ottobre risultando prezioso nella salvezza biancoverde e conquistando le convocazioni per l'Under 21 e per l'Italia dei Giovani della Nazionale maggiore ad inizio giugno. Nel futuro di Daffara c'è anche la prospettiva Serie A con diversi club interessati, ma con il presumibile controriscatto sarà la Juve a decidere con il portiere.

Percentuale sulla futura rivendita per i lupi con Crespi

Da qualche ora Valerio Crespi è un calciatore dell'Union Brescia. L'attaccante capitolino, classe 2004, acquistato dall'Avellino nell'estate 2025, con un gol nel girone d'andata, si era trasferito a gennaio in Lombardi con la formula del prestito e con il diritto di riscatto, esercitato dal Brescia dopo le prestazioni super offerte tra regular season e playoff. Nell'accordo della sessione invernale è stata definita anche la percentuale sulla futura rivendita. Sulla successiva cessione l'Avellino guadagnerà il 20 per cento della cifra totale.