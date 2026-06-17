Avellino: gli under nel mirino, sprint sui rinnovi, nodo cessioni Equilibrio nella rosa da centrare anche con i diversi rientranti dai prestiti

L’Avellino guarda al mercato in entrata con il focus legato in particolar modo agli under, ma all’interno di una fase in cui c'è il capitolo rinnovi e soprattutto quello delle uscite con i tanti rientri dai prestiti.

Enrici e Cancellotti: contratto in scadenza nel 2027

Sulle estensioni contrattuali si attendono novità soprattutto per Enrici, Russo e Cancellotti. La prospettiva è stata annunciata in più occasioni dalla società e sono presumibili accelerazioni nel mese di giugno. Contatti rinnovati con Enrici e Cancellotti con il contratto in scadenza nel 2027 e con Russo (2028) che diventerà calciatore bandiera nella lista che pone il limite di 18 over.

Tanti profili di rientro dai prestiti

Sul fronte uscite c’è l’idea biancoverde di rivoluzionare l’attacco con Insigne e Patierno che risultano ai margini del progetto tecnico futuro. Il rischio è quello di vivere la sessione estiva con alcuni dilemmi. Su Patierno c’è l’interesse di diverse big della Serie C. L'opportunità di essere protagonista e soprattutto titolare nelle rotazioni può garantire velocità nelle trattative e nelle scelte, ma siamo solo a metà giugno con la sessione estiva di calciomercato ancora non aperta ufficialmente.