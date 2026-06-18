Avellino, è l'ora dei controriscatti: l'effetto domino con Daffara La definizione con la Juventus può aprire a una fase di mercato

Dopo i riscatti scatta l'ora dei controriscatti, da oggi fino a sabato, nelle diverse operazioni definite dai club nelle precedenti sessioni di calciomercato. L'Avellino ha esercitato l'opzione su Giovanni Daffara ed è presumibile il controriscatto della Juventus, che garantirà 250mila euro ai lupi. Si aggiunge anche la cifra di 150mila euro per il minutaggio dell'under in campionato. Nelle scorse ore l'Union Brescia ha esercitato il riscatto su Valerio Crespi per 450mila euro, ma la metà della cifra va alla Lazio, che aveva ceduto l'attaccante all'Avellino a titolo definitivo, ma riservandosi la percentuale del 50 per cento sulla futura rivendita. Gli irpini detengono, invece, il 20 per cento sulla successiva cessione.

Priorità under e per lo spot di trequartista

Dettagli che si inseriscono in un mercato ancora non aperto e che resta legato nella prima fase alla ricerca degli under. Per il centrocampo c'è sempre l'attesa legata a Giacomo Faticanti, riscattato dalla Juventus nell'accordo con il Lecce. Nella rosa dei bianconeri l'Avellino guarda anche all'esterno sinistro Brando Moruzzi e all'esterno offensivo Alessandro Pietrelli. Per la fascia destra Emanuele Lulli appare in pole nell'elenco immaginato sul mercato dal direttore sportivo Mario Aiello. Piace Luis Hasa, rientrato al Napoli dopo l'anno da protagonista alla Carrarese. C'è l'idea Natan Girma, già allenato da Alessandro Nesta nell'avventura alla Reggiana, e resta in alto nella lista pure il profilo di Rares Ilie, tornato al Nizza dopo la stagione all'Empoli. Per l'attacco Simone Pecorino e Luca Moro sono seguiti con attenzione dall'Avellino come Gabriele Artistico, ma la Lazio punta alla cessione a titolo definitivo a cifre molto importanti per la Serie B.