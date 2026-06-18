Ecco quando e dove l'Avellino scoprirà il cammino nella Serie B 2026/2027

Il calendario di Serie B sarà svelato mercoledì 22 luglio ad Ascoli Piceno. Annuncio da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B per l'evento d'apertura della stagione 2026/2027 nella città marchigiana. Nel ritiro di Rivisondoli, quindi, l'Avellino scoprirà il cammino nel torneo cadetto.
Bedin: "Passione sportiva con l'orgoglio del territorio"
"Svelare il nuovo campionato in cornici storiche d'eccellenza dimostra come la Lega Serie B voglia legare la passione sportiva all'orgoglio del territorio, trasformando il calcio in un veicolo per celebrare le meraviglie del nostro Paese fin dal primo momento della stagione. - ha affermato il presidente di Lega B, Paolo Bedin - Ringrazio l’Ascoli nella persona del Presidente Passeri e il Comune nella figura del Sindaco Fioravanti per aver accolto con entusiasmo l’opportunità di ospitare la presentazione dei calendari della Serie BKT".