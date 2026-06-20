Abbonamenti US Avellino: ecco quando inizierà la vendita libera Ultime ore per l’acquisto in prelazione dell’abbonamento

Si è aperto l'ultimo giorno per l'acquisto in prelazione dell'abbonamento dell'Unione Sportiva Avellino valido per le gare casalinghe del club irpino nel campionato di Serie B 2026/2027. "La biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi resterà aperta la mattina dalle ore 10 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19. - si legge nella nota diffusa dalla società biancoverde - La prima fase di campagna abbonamenti chiuderà alle 19 di domani sia in biglietteria che online e presso i punti vendita del circuito Go2".

Lunedì il via della vendita libera

L'US Avellino ha comunicato anche i dettagli per il periodo successivo nella campagna abbonamenti. "La seconda fase, di vendita libera, avrà inizio lunedì 22 giugno 2026 alle ore 10. In questo periodo la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 19".