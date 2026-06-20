Avellino: rispunta un esterno sinistro. Primi rumors in uscita Prime ore del weekend, ma i club lavorano sottotraccia verso la stagione 2026/2027

La sessione estiva di calciomercato non è ancora iniziata, ma i rumors non sono unicamente in entrata per l’Avellino. C'è la prospettiva Catania su Luca Pandolfi. L’attaccante partenopeo, arrivato nei secondi finali della sessione invernale, condizionato da un infortunio nell’impatto in biancoverde, potrebbe rientrare nelle idee degli etnei e del nuovo direttore sportivo rossazzurro Natino Varrà.

Trattative ben avviate e nuovi contatti

L’effetto domino in entrata può essere innescato da Giovanni Daffara, riscattato dall’Avellino e che sarà controriscattato dalla Juventus. Nello scenario dell'estremo difensore c'è la Serie A con il Parma sul biellese. Quanto ottenuto con Daffara apre alla continuità di operazioni tra gli irpini e la Vecchia Signora con Giacomo Faticanti in prestito e con Emanuele Pecorino a titolo definitivo: trattative in corso e ben definite tra le due società. L'Avellino si è mosso su Emanuele Lulli, terzino destro della Primavera della Roma, e su Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese di proprietà del Bologna, reduce dall’anno in prestito al Modena. Nell'incontro con l'Inter il direttore sportivo Mario Aiello ha chiesto informazioni su Matteo Cocchi e sul terzino sinistro ci sono l'Avellino e il Palermo. Nel frattempo, con Raffaele Russo calciatore bandiera, la lista over vedrà la presenza di Michele Besaggio e Martin Palumbo. L'anno di nascita porta all’effetto nell’elenco di Serie B.