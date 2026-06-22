Avellino: contatti con la Juventus, due operazioni definite e un terzo profilo Lavoro sottotraccia anche con altri club per la società biancoverde

È iniziata la seconda fase della campagna abbonamenti, quella di vendita libera, in casa Avellino dopo le 6286 tessere sottoscritte nel periodo relativo all'acquisto in prelazione. Sottotraccia prosegue il lavoro del direttore sportivo Mario Aiello. Contatti con la Juventus che si rinnovano dopo quanto avvenuto con Giovanni Daffara, riscattato dai lupi e controriscattato dai bianconeri. Per l'estremo difensore biellese ora c'è la prospettiva Serie A con il Parma fortemente interessato. Tra Avellino e Juventus sono state costruite altre due operazioni. Nello scenario ci sono l'attaccante Emanuele Pecorino a titolo definitivo e il centrocampista Giacomo Faticanti in prestito e si aggiunge il profilo di Alessandro Pietrelli. L'esterno offensivo è rientrato alla Juve dopo l'avventura con il Venezia.

Juventus, ma non solo tra i contatti in questa fase

Non solo la Vecchia Signora: per l'Avellino proseguono i contatti anche con altri club. Nei giorni scorsi sprint biancoverde per il centrocampista Niklas Pyyhtia del Bologna, per l'esterno destro Emanuele Lulli della Roma con l'obiettivo Matteo Cocchi, esterno sinistro dell'Inter.