Ecco giorno e orario della prima gara ufficiale dell'Avellino di Nesta Ufficiale anche un test amichevole in programma il 26 luglio per i lupi

La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia ed ecco, quindi, il giorno della prima gara ufficiale dell'Avellino di Alessandro Nesta. La gara con il Monza è in programma venerdì 14 agosto con calcio d'inizio alle 20.45 all'U-Power Stadium. Il tecnico capitolino sarà ex in compagnia di Armando Izzo. In attesa di comunicazioni ufficiali sul ritiro di Rivisondoli da parte dei lupi, la Sambenedettese ha reso noto che sabato 26 luglio (ore 20.30) al "Riviera delle Palme) i rossoblu ospiteranno l'Avellino in amichevole. Nel weekend precedente alla Coppa Italia, al "Partenio-Lombardi", sarà memorial "Sandro Criscitiello" contro il Torino.

Il calendario dei trentaduesimi di Coppa Italia

Venerdì 14 agosto

Parma - Vicenza/Catania (ore 18)

Cagliari - Arezzo/Brescia (ore 18.30)

Monza - Avellino (ore 20.45)

Fiorentina - Benevento/Ravenna (ore 21.15)

Sabato 15 agosto

Catanzaro - Sudtirol (ore 18)

Udinese - Padova (ore 18.30)

Venezia - Modena (ore 20.45)

Torino - Carrarese (ore 21.15)

Domenica 16 agosto

Frosinone - Juve Stabia (ore 18)

Genoa - Ascoli/Potenza (ore 18.30)

Verona - Virtus Entella (ore 20.45)

Lazio - Mantova (ore 21.15)

Lunedì 17 agosto

Pisa - Empoli (ore 18)

Sassuolo - Cesena (ore 18.30)

Cremonese - Sampdoria (ore 20.45)

Palermo - Lecce (ore 21.15)