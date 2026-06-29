Avellino: le soluzioni per il jolly tra le linee L'idea di aumentare le scelte dalla trequarti in su per i lupi

Tra i ruoli in cui l'Avellino è al lavoro per le novità c'è quello del trequartista. Con Martin Palumbo proiettato al rientro nel pacchetto puro del centrocampo per lo spot di mezzala, la dirigenza irpina guarda con attenzione alla prospettiva di Luis Hasa dopo il ritorno al Napoli per fine prestito.

Ritiro in azzurro, poi un nuovo prestito

Il classe 2004 è stato protagonista con la Carrarese (5 gol e 4 assist) e gli azzurri, sempre in attesa di annunciare Massimiliano Allegri per la panchina, potrebbero confermare il trequartista nel gruppo di lavoro dei ritiri estivi. Solo dopo dovrebbe nascere l'ulteriore uscita a titolo temporaneo con l'Avellino che appare in vantaggio sulle altre squadre di Serie B interessate ad Hasa. Nelle ultime ore è spuntata anche la Sampdoria.

Pressing anche su Ilie

Nella scelta di puntare forte sul ruolo la società biancoverde segue Rares Ilie. Il romeno è rientrato al Nizza dall'anno in prestito all'Empoli dopo quello al Catanzaro e si pensa ad un'operazione a titolo definitivo con un contratto fino al 2029 per il calciatore.