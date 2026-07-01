Avellino, D'Ausilio saluta nuovamente: giocherà in Grecia Esperienza nel massimo campionato ellenico per il calciatore

Michele D'Ausilio si appresta a salutare nuovamente l'Avellino. Dopo essere rientrato dal prestito al Catania, l'esterno offensivo lascerà nuovamente la società biancoverde. In queste ore il club irpino ha raggiunto l'intesa con l'Iraklis, società greca allenata da Walter Mazzarri, che permetterà al calciatore di misurarsi con la massima serie ellenica. D'Ausilio era finito nei radar anche di altre società, tra cui la Salernitana che aveva chiesto informazioni per il calciatore. La voglia di misurarsi con una nuova sfida, però, ha fatto la differenza, convincendo D'Ausilio ad accettare la proposta della società greca. Le parti hanno raggiunto un'intesa di massima e già nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzata l'operazione. Per il ds Mario Aiello, tuttavia, ci sarà ancora da lavorare in uscita, in quanto sono diversi i calciatori che non rientrano nei piani e che dovranno trovare una nuova collocazione.