Avellino, ufficiale la cessione di Daffara al Parma Operazione a titolo definitivo da parte della Juventus

In biancoverde si era messo in mostra, arrivando a conquistare anche la maglia della Nazionale italiana. Adesso per Giovanni Daffara, portiere classe 2004, si prospetta una nuova grande esperienza.

La Juventus - che aveva effettuato il controriscatto dai Lupi - ha annunciato il trasferimento dell'estremo difensore al Parma, a titolo definitivo. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Daffara ha esordito tra i professionisti con la Next Gen nel marzo 2023, collezionando successivamente 83 presenze complessive in tutte le competizioni con la seconda squadra della Juve. Nella stagione 2025/26 ha militato in prestito all'Avellino, raccogliendo 25 apparizioni e terminando l'annata al primo turno dei playoff. "In bocca al lupo per il proseguimento della carriera, Giovanni!" il messaggio del club della Continassa all'estremo difensore che si appresta a misurarsi con la serie A.