De Vito è il nuovo responsabile dell'area e progetto tecnico della Juve Stabia Il dirigente irpino: "Ringrazio il presidente Guerri per la fiducia che ha riposto in me"

Quanto chiaro da giorni è stato ufficializzato dalla Juve Stabia. Enzo De Vito è il responsabile dell'area e progetto tecnico del club di Castellammare. Accordo biennale tra il dirigente irpino e la Juve Stabia (scadenza 30 giugno 2028).

"Sono felice di essere approdato a Castellammare, una piazza storica e prestigiosa. - ha spiegato De Vito ai canali ufficiali social - Ringrazio il presidente Guerri per la fiducia che ha riposto in me e per avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di un progetto così importante. Arrivo con grande entusiasmo, senso di responsabilità e tanta voglia di lavorare. Metterò a disposizione della società la mia esperienza e il mio impegno quotidiano per contribuire alla crescita del club e al raggiungimento degli obiettivi prefissati".

La scheda

"Nato ad Avellino il 21 luglio 1974, De Vito ha intrapreso la propria carriera dirigenziale partendo dal settore giovanile con il ruolo di Responsabile del settore giovanile dell’U.S. Avellino dal 2002 al 2008. Dalla stagione 2008/2009 alla 2010/2011 si trasferisce all’Aversa Normanna dove ricopre il ruolo di Direttore Sportivo. Successivamente ha fatto ritorno all’Avellino, con l’incarico di Direttore Sportivo dal 2011/12 al 2018/19. Nel corso della sua gestione, il club ha conseguito la vittoria del campionato di Serie C e della Supercoppa di Serie C nella stagione 2012/13, mentre nella stagione 2014/15 ha ottenuto la qualificazione ai play-off del campionato di Serie B.

Nel 2018 si trasferisce al Parma Calcio 1913 con il ruolo di Responsabile Scouting fino alla stagione 2019/2020, per poi approdare al Genoa CFC come Responsabile Scouting per un periodo di quattro mesi. Successivamente ha ricoperto i ruoli di Direttore Tecnico e Direttore Generale all’SS Arezzo. Dalla stagione 2021/2022 alla 2022/2023 è tornato all’U.S. Avellino nel ruolo di Direttore Sportivo, mentre dal 2024/2025 al 2025/2026 ha guidato il Potenza Calcio sempre come Direttore Sportivo".