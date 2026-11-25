Cremonese-Avellino: le probabili formazioni Alle 19 la sfida allo "Zini" per la tredicesima giornata del campionato di Serie B

L'Avellino con il classico 3-5-2, la formazione titolare del match con il Mantova e la conferma degli indisponibili Di Maggio, Favilli, Simic e Iannarilli per infortunio, la Cremonese senza gli infortunati Vogliacco, Gerli ed Elia e lo squalificato Bonazzoli, espulso nel match di Bolzano: così i biancoverdi e i grigiorossi si avvicinano alla sfida dello "Zini", in programma alle 19.

Le probabili formazioni

Serie B

Tredicesima Giornata

Cremonese-Avellino

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Grassi, Berti; Licina, Thorsby, Vandeputte; Stuckler. All. Pecchia. Convocati: Festa, Agazzi, Felippe Jack, Bianchetti, Rocchetti, Marsi, Lottici Tessadri, Lickunas, Collocolo, Pontisso, Lordkipanidze, De Luca, Djuric, Nasti, Herzuah

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. All. Nesta. A disp. Sassi, Margiotta, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Cancellotti, Adamo, Di Paolo

Arbitro: Collu

Assistenti: Zingarelli e Djurdjevic

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR e AVAR: Cosso e Volpi