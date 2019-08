San Tommaso, ecco Vuolo: accordo con l'ex Nocerina Serie D, il club avellinese ufficializza l'annuncio del classe 2000. Firmato anche Falivene

Il San Tommaso ha ufficializzato un ulteriore accordo per la stagione sportiva 2019/2020. I grifoni abbracciano Raffaele Vuolo, classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Savoia, prima del trasferimento alla Cavese. Nell'ultima stagione, Vuolo ha vestito la maglia della Nocerina con cui ha ottenuto anche la convocazione nella rappresentativa Serie D. Grande soddisfazione per il direttore sportivo, Antonio Dell'Annunziata, e per il responsabile dell'area tecnica, Franco Del Gaudio.

"La società e tutta la famiglia dell’ACD San Tommaso Calcio dà il più caloroso benvenuto a Raffaele, con la speranza e l’augurio di raggiungere importanti obiettivi insieme. - si legge nel comunicato del club avellinese - Contestualmente l’A.C.D San Tommaso Calcio è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Pier Giorgio Falivene".