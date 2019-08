Serie D, via alla prevendita per San Tommaso - Savoia Disponibili i biglietti per la prima, storica, gara dei grifoni in Serie D: si gioca al Partenio

È iniziata ufficialmente la prevendita per la San Tommaso - Savoia, valida per la prima giornata del girone I di Serie D, in programma domenica, con calcio d'inizio alle 15, allo stadio "Partenio-Lombardi". Dieci euro il costo dei biglietti per assistere al match. I titoli di ingresso sono acquistabili presso la sede sociale dell'A.C.D. San Tommaso, in via Italo De Feo n. 46-47, presso la precedente sede sociale, in via Giuseppe Di Vittorio n. 38 o la stazione di servizio in via Giulio Acciani. Donne e Under 14 entrano gratis.

Foto: pagina facebook A.C.D. San Tommaso