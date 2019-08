San Tommaso, è l'ora della storia. Liquidato: "È un sogno" Domani (ore 15) il debutto assoluto in Serie D: al "Partenio-Lombardi" arriva il Savoia

“All’ingresso in campo ci siamo emozionati. Viviamo un sogno. Il presidente Marco Cucciniello si è seduto a centrocampo mostrandomi la foto del figlio; confessandomi che lo faceva solo per lui. In quel momento ho capito i sacrifici fatti da questa famiglia. Spero che una parte dei tifosi che caldeggia gli acquisiti dell’Avellino venga a vedere noi domani esaudendo il desiderio alla mia dirigenza di essere sostenuti da una bella cornice di pubblico. Siamo pur sempre la seconda squadra di Avellino." Così Stefano Liquidato alla vigilia di una partita storica: San Tommaso – Savoia, la prima gara della storia in Serie D dei grifoni, che nella scorsa stagione hanno realizzato un'impresa strepitosa andando a vincere il campionato di Eccellenza da neo-promossi. Neo-promossi come lo saranno domani, al “Partenio-Lombardi”: un grande teatro per un rione che ha sognato e vuole continuare a sognare a occhi aperti; per una “prima” che, comunque vada, sarà un successo. Calcio d'inizio alle 15. Sta per scoccare l'ora dell'esordio: “La rosa del Savoia ha grandi individualità, è costruita per vincere e se non fosse per l'inserimento nel girone I del Palermo avrebbe avuto poche rivali per il primo posto. Detto ciò, massimo rispetto ma nessuna paura: lì affronteremo puntando sulle nostre armi. Si parte 0-0 e undici contro undici e anche se il gap è notevole, sono abituato a lavorare sul campo e confido nel lavoro sul campo. Non siamo di certo gli ultimi arrivati.” ha proseguito Liquidato.

In arrivo un pomeriggio denso di emozioni: “Abbiamo il nostro quartier generale a Pratola Serra, l'impatto con il “Partenio-Lombardi” potrà essere un'arma a doppio taglio. Ciò che conta davvero, però, è restare concentrati sulla partita: ci sarà da combattere dal primo e oltre il novantesimo. La squadra è carica, l'abbiamo preparata bene.”

Foto: santommasocalcio.it