Il San Tommaso prende la gestione del Comunale di Aiello Il club irpino si attiverà a rendere usufruibile l'impianto nel prossimo futuro

Il San Tommaso ha annunciato la gestione dello stadio comunale di Aiello del Sabato. Nota ufficiale del club irpino, partecipante al girone I di Serie D. "L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica con grande soddisfazione di essere risultata aggiudicataria, al termine dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica, della gestione dello stadio Comunale di Aiello del Sabato. - si legge nel comunicato - La società, secondo quanto previsto dal contratto di concessione, si attiverà per rendere usufruibile l’impianto nel futuro prossimo. Una concessione fortemente voluta dall’A.C.D. San Tommaso Calcio, nella persona del presidente Marco Cucciniello, che dimostra per l’ennesima circostanza quanto il progetto del San Tommaso Calcio sia forte e duraturo nel tempo. Per l’occasione, tutta la società, in primis il presidente Marco Cucciniello, intende ringraziare il sindaco del comune di Aiello del Sabato Ernesto Urcuoli, il vice sindaco Sebastiano Gaeta e la segretaria comunale Stefania Urcuoli. Il San Tommaso Calcio compie, con enorme soddisfazione, un ennesimo passo verso il futuro".