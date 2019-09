San Tommaso - Troina, via alla prevendita: tutti i dettagli La gara, valida per la sesta giornata del girone I di Serie D, si giocherà al Partenio

Si giocherà allo stadio “Partenio-Lombardi” il match San Tommaso - Troina, valido per la quinta giornata del girone I del campionato di Serie D, in programma domenica 29 settembre con calcio d'inizio alle 15.

Attraverso un comunicato ufficiale l'A.C.D. San Tommaso ha comunicato che è possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere al match, al costo di 10 euro, nei seguenti punti vendita: sede sociale, sita in via Italo de Feo, 46/47; vecchia sede in via Giuseppe Di Vittorio, 38 e Stazione di Servizio in via Giulio Acciani.

I tifosi di casa potranno acquistare i titoli di ingresso anche nel giorno della gara, presso i botteghini del PalaDelMauro mentre gli ospiti potranno fare riferimento ai rivenditori autorizzati del circuito GO2, allo stesso prezzo fissato per i supporter di casa (più diritti di prevendita, ndr) fino alle 19 di sabato 28 settembre.

Gratuito l'ingresso per donne e bambini.