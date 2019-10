Acireale - San Tommaso, Liquidato: "Proviamo a riscattarci" Il tecnico dei grifoni: "Loro super, la sconfitta con il Troina una battuta d'arresto inattesa"

Alla vigilia di Acireale - San Tommaso, in programma domani alle ore 15, valida per la sesta giornata del girone I di Serie D, conferenza stampa del tecnico dei grifoni, Stefano Liquidato: "Non è stata una bella settimana, perché volevamo vincere domenica contro il Troina, una squadra alla nostra portata, e, invece, abbiamo perso. Ora raccogliamo i pezzi perché quella di domani è una partita senza ritorno, contro un avversario che le ha vinte tutte e cinque anche se ha 12 punti in classifica per il 3-0 a tavolino con il Messina. Nei programmi non c'era la sconfitta di domenica, ci siamo messi sotto a lavorare per offrire una buona prestazione. Martedì c'è stato un bel confronto con la squadra, ho detto ai calciatori cosa pensavo e loro hanno fatto lo stesso. Ci siamo detti cosa non dobbiamo più sbagliare. Sicuramente sugli spalti ci saranno tanti tifosi che seguiranno l'Acireale, è una piazza blasonata, che sta volando sulle ali dell'entusiasmo. I siciliani hanno individualità importanti, che costituiscono un gruppo secondo a nessuno. Hanno una società importante e un allenatore molto bravo, che allena calciatori che possono spaccare la partita da un momento all'altro.”

