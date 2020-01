San Tommaso - Palermo, anche Capuano a Pratola Serra Una delegazione dell'Avellino ha raggiunto lo stadio "Modestino De Cicco"

Alle 14.30 ha preso il via il match tra il San Tommaso e il Palermo, gara valida per la diciannovesima giornata del girone I di Serie D. È una sfida storica per i grifoni che ospitano i rosanero e, sugli spalti, è presente anche una delegazione dell'Avellino. Il tecnico dei lupi, Ezio Capuano, in compagnia del collaboratore tecnico, Daniele Cinelli, ha raggiunto lo stadio "Modestino De Cicco" di Pratola Serra per seguire la partita che vede impegnati gli uomini di mister Stefano Liquidato nel match con la capolista del raggruppamento (quota 44 punti per i siciliani). Il San Tommaso è penultimo in classifica con 12 punti all'attivo, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi dopo 18 gare di campionato.