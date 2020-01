Il San Tommaso costringe al pari la capolista Palermo: 1-1 Al "De Cicco" succede tutto nella ripresa: gol di Langella, pari di Alleruzzo nelle battute finali

Impresa del San Tommaso al “Modestino De Cicco” di Pratola Serra. I grifoni hanno pareggiato nello storico match contro il Palermo. La prima frazione di gioco è terminata a reti inviolate. Da segalare una entrata molto da cartellino arancioni di Alleruzzo (solo ammonito, ndr) su Doda, costretto a essere sostituito con Peretti: per il classe 2000 dei rosanero trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro da approfondire nei prossimi giorni attraverso esami strumentali. Alto il rischio di uno stop prolungato con possibile interessamento dei legamenti. In avvio di ripresa gol lampo di Langella con un sinistro dal limite dell'area di rigore che si infila nell'angolino alla sinistra della porta difesa da Landi. Il San Tommaso resta, però, in partita e all'85' arriva il pareggio firmato proprio Alleruzzo, che ribadisce in rete dopo un palo successivo a un colpo di testa in mischia sugli sviluppi di un calcio piazzato dal versante destro della difesa palermitana. Dopo solo tre minuti espulsione di Vaccaro per fallo di reazione su Madonna: ultimi minuti di gioco in superiorità numerica per il San Tommaso, che conquista un punto pesante che gli permette di muovere la classifica e in chiave salvezza. In caso di successo del Savoia, domani (ore 14,30), a Castrovillari, la capolista siciliana vedrebbe ridursi a un solo punto il vantaggio sulla diretta inseguitrice.

Il tabellino.

San Tommaso - Palermo 1-1

Marcatori: st 1' Langella, 40' Alleruzzo.

San Tommaso: Landi, Lambiase, Madonna, Colarusso, Mannone, Pagano, Alleruzzo, Castro (55' Konate), Sabatino (84' Colucci), Branicki, Massaro. A disp.: Dose, Tiberio, Falivene, Zollo, Cucciniello, Raiola, Stoia. All.: Stefano Liquidato

Palermo: Pelagotti, Martinelli, Martin, Ricciardo (81' Sforzini), Lancini, Doda (42' Peretti), Crivello, Floriano (69' Ficarrotta), Vaccaro, Langella, Felici (76' Silipo). A disp.: Fallani, Marong, Mauri, Ambro, Kraja. All: Rosario Pergolizzi

Arbitro: Mattia Ubaldi dalla sezione di Roma 1. Assistenti: Marco Colaianni dalla sezione di Bari e Michele Rispoli dalla sezione di Locri

Note: Espulso al 42' Vaccaro per fallo di reazione. Ammoniti: Alleruzzo e Floriano per gioco falloso. Recupero: pt 1'; st 5'.

In basso la fotogallery di Mario Taddeo per Ottopagine.it