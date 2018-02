Scandone: caos biglietti Final Eight, striscioni in città Nei palazzetti italiani le tifoserie organizzate prendono posizione sul limite di tagliandi

La Sidigas Avellino stende la The Flexx Pistoia in una gara dominata con il risultato di 101-71 e, con il primo posto confermato in Serie A, pensa alla Coppa Italia, al quarto di finale in programma giovedì alle 18 contro la Vanoli Cremona. Al MandelaForum di Firenze, la Scandone si presenterà con il ruolo di testa di serie per sfidare il team di coach Sacchetti, sconfitta in giornata dalla Reyer Venezia (83-85). I tifosi biancoverdi sono pronti ad invadere Firenze anche se è caos biglietti per la competizione tricolore. Alle società partecipanti e alle rispettive tifoserie è stato comunicato un limite di biglietti a disposizione fissato sui 400 tagliandi (limite previsto per tutte le gare). Una decisione contestata dai supporter delle squadre qualificate alle Final Eight che, dai palazzetti italiani, hanno presentato striscioni di protesta. Nella serata, ad Avellino, in diversi punti del capoluogo irpino, sono stati affissi striscioni: "Con o senza biglietto, invadiamo Firenze" (nella foto, lo striscione al Corso Vittorio Emanuele). Il chiaro segnale di distanza dalla decisione presa dagli organizzatori, la conferma della presenza, con alti numeri, dei tifosi avellinesi al MandelaForum.

Redazione Sport