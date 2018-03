Finale pazzesco, Avellino ko a Desio contro Cantù (83-82) Errore in rimessa per i lupi e liberi decisivi per la Red October con Culpepper

di Carmine Quaglia

La prima sfida, dopo la Coppa Italia, regala un'ulteriore delusione alla Sidigas Avellino. I lupi escono sconfitti dal PalaDesio per mano della Red October Cantù con il risultato di 83-82. Dopo un primo quarto equilibrato, I padroni di casa spingono sull'acceleratore grazie a Jaime Smith, autore di 20 punti in serata. Alla Scandone, sotto di 8 all'intervallo lungo, non basta il cambio di passo nella ripresa. I biancoverdi trovano al 38' il possesso pieno di vantaggio con l'alley-oop Leunen-Wells. Nel giro dei liberi, i lupi perdono palla in rimessa e Culpepper, con un 2/2 in lunetta, si ritrova sotto di 1 e l'ultimo tentativo di Wells non trova la retina. Finale amaro per una Sidigas Avellino che perde il primato in A.

Legabasket Serie A - Ventesima Giornata

Red October Cantù - Sidigas Avellino: 83-82

Parziali: 18-19; 25-16; 21-29; 19-18

Cantù: Smith 20, Culpepper 11, Cournooh 10, Parrillo 3, Tassone ne, Maspero ne, Raucci ne, Chappell 7, Burns 8, Thomas 16, Ellis 8. All. Sodini

Avellino: Zerini 5, Wells 14, Fitipaldo 2, Sabatino ne, Lawal ne, Leunen 3, Scrubb 12, Filloy 13, D’Ercole, Rich 18, Fesenko 14, Parlato ne. All. Sacripanti

Ultimo quarto - Nel finale punto a punto, Avellino non trova un uomo utile per ricevere la rimessa di Filloy. L'italo-argentino decide di lanciare la sfera su un avversario, ma non trovando una nuova rimessa, bensì il recupero di Smith che lancia Culpepper fermato con fallo da Leunen: 2/2 ai liberi per Cantù. Avellino attacca con la rimessa in zona offensiva, ma non trova con Wells, dietro il canestro, i punti del successo. Finale di 83-82.

Terzo quarto - Cambia repentinamente l'equilibrio del match. Avellino è più lucida di una Cantù, invece, condizionata dagli errori. Scrubb e Filloy permettono ad Avellino il rientro sul -1. I brianzoli sembrano replicare, ma alcune firme di Wells consegnano la parità a quota 64.

Secondo quarto - Avellino commette diversi errori, Cantù costruisce un vantaggio prezioso tirando con il 50 per cento da oltre l'arco e con il 9/20 da 2. La Scandone limita i danni per il -8 all'intervallo lungo (43-35 al 20'). il top-scorer di Cantù è Smith con 12 punti. Il miglior realizzatore biancoverde è, invece, Fesenko, autore di 9 punti in ben 15 minuti di utilizzo.

Primo quarto - Starting five biancoverde con Filloy, Rich, Wells, Leunen e Fesenko. L'ucraino stringe i denti ed entra nel quintetto base. Prima volta a referto per Lawal. Fesenko firma da sotto, Burns e Culpepper realizzano e rispondono per il 5-6 in avvio. La tripla di Burns (6 punti per il passaportato italiano) vale la parità a quota 15. Risultato parziale di 18-19 Avellino al termine del primo periodo.

Anteprima

Dalle 17, al PalaDesio, la sfida ta la Red October Cantù e la Sidigas Avellino: prima sfida dopo la Coppa Italia per la Scandone. Ieri sera, l'anticipo del 20° turno ha visto il successo esterno della Dolomiti Energia Trentino sul campo della Grissin Bon Reggio Emilia (finale di 68-82). Minuto di silenzio per ricordare Davide Astori, capitano della Fiorentina, tragicamente scomparso nel ritiro viola in attesa del match di campionato ad Udine.