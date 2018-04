VIDEO | Avellino - Venezia: il post-partita integrale Interviste e commenti sulla prima gara della Finale di Europe Cup da 696 TV e ottochannel.tv

Diretta pre e post-gara per il canale 696 TV OttoChannel. Interviste e presentazione nell'attesa della palla a due, interviste, commenti sul risultato di Gara 1, il 69-77 che regala all'Umana Venezia un vantaggio importante verso Gara 2, la sfida di ritorno in cui la Sidigas Avellino sarà costretta a vincere al Taliercio e con 9 punti di divario positivo per strappare la Europe Cup. Nel post-partita, le interviste al presidente della Legabasket, Egidio Bianchi e al direttore sportivo Nicola Alberani, ma anche tanto altro. Poi le conferenze post-gara dalla sala stampa con le parole dei coach, Stefano Sacripanti e Walter De Raffaele, e dei giocatori, Dez Wells e Dominique Johnson. Da studio Angelo Giuliani, dal PalaDelMauro Marco Festa e Carmine Quaglia. Alla parte tecnica, Orlando Matarazzo, Giuseppe Andrita, Enrico Coppola e Luigi Esposito.

