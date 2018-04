Avellino attende Sassari, Alberani: "In palio punti preziosi" VIDEO - Via alla prevendita per il match Scandone - Dinamo: sfida contro l'ex Zare Markovski

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino è al lavoro per la terzultima gara della stagione regolare di Serie A. I lupi ospiteranno la Dinamo Sassari (domenica la palla a due alle 17) prima di preparare l'ultimo assalto in ottica FIBA Europe Cup. Mercoledì sera, alle 20.30, la Scandone tenterà il colpaccio, il ribaltone di 9 punti al Taliercio, contro l'Umana Venezia dopo aver perso la gara d'andata, tra le mura amiche, con il punteggio di 69-77. In mattinata, il direttore sportivo e il coach della Sidigas, Nicola Alberani e Stefano Sacripanti, sono stati protagonisti di un corso dell'Ordine dei Giornalisti dal titolo "Sport e Territorio - L'importanza della comunicazione e deontologia", tenutosi nella Sala Consiliare del Comune di Monteforte Irpino. Presenti al tavolo il sindaco Costantino Giordano, l'assessore Lia Vitale, il consigliere Assunta Airola, Ciro Del Gaudio, il delegato Coni Provinciale, Giuseppe Saviano e il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Campania, Ottavio Lucarelli.

A margine dell'evento, l'occasione per presentare l'immediato futuro dei lupi con il d.s. biancoverde: "Chiaramente puntiamo ad un approccio diverso - ha spiegato Alberani - I ragazzi, nella giornata di ieri, hanno rivisto la partita tutti insieme. Io sono stato impegnato a Bologna per una riunione della Legabasket. Credo, però, che ogni partita faccia storia a sè". Avellino punta al rilancio immediato, ma il calendario sembra offrire esclusivamente squadre in lotta per i rispettivi obiettivi. Domenica al Del Mauro arriverà la Dinamo che spera nel rientro sulla zona play off: "Per Sassari è quasi un'ultima spiaggia. - ha aggiunto il direttore sportivo della Scandone - Giochiamo sempre con squadre che hanno tantissimo da chiedere dalle partite che restano. Questo non ci favorisce tanto. Però dovremo essere più bravi. Giochiamo in casa: sarebbe un vero peccato lasciare due punti fondamentali".

Una vittoria garantirebbe l'ulteriore respinta ai tentativi della Dolomiti Energia in chiave quarto posto: "Credo che dobbiamo fare di tutto per arrivare con il +4 su Trento all'ultima gara in casa. Quella partita, del 9 maggio, non deve avere troppo significato: altrimenti sarebbe un problema".

Clicca qui per il servizio del Tg Sport da ottochannel.tv

Prevendita match - Alle 16 l'apertura del botteghino al PalaDelMauro per la sfida Avellino-Sassari. I biglietti potranno essere acquistati al palasport (oggi e domani dalle 16 alle 19, domenica dalle 15 fino ad inizio gara) e anche su Go2 e Boxol (fino alle 12 di domenica).