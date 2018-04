Markovski: "Fesenko e Rich da fermare, picchi individuali" Verso Avellino-Sassari: il coach della Dinamo, ex di turno, ha presentato la sfida

di Carmine Quaglia

Alla Club House della Dinamo, il coach del Banco di Sardegna, Zare Markovski, ex di turno, ha presentato Avellino-Sassari, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A, in programma domenica alle 17 al PalaDelMauro. "I due punti in palio sono importantissimi. - ha spiegato il coach macedone - Puntiamo a centrare la quattordicesima vittoria per poi guardare i risultati di giornata in ottica play off. Abbiamo lavorato bene anche se con qualche acciacco a turno: almeno stasera, prima della partenza, spero di avere il gruppo al completo. Vedo la squadra concentrata e pronta a voler far le cose nel modo giusto. Dovremo riuscire a fermare soprattutto l'individualità - perché il gioco di Avellino ha i picchi di individualità certamente notevoli, in particolar modo, da Fesenko e Rich - dovremo riuscire su quello scontro ad essere bravi a diminuire la loro qualità individuale".

Sul centro ucraino: "Fesenko è il punto di riferimento. - ha aggiunto Markovski - Dovremo essere bravi a contenere la sua grande capacità di giocare in post-basso, quando è vicino al ferro, mentre quando è lontano dal canestro dovremo concentrare le nostre forze per difendere di squadra. Il calendario ci riserva sfide difficili. Non c'è molto tempo per pensare a chi avremo di fronte. Partiamo da noi e dal nostro atteggiamento in campo. Dovremo scendere in campo pronti a dare tutto, qualsiasi sia l'avversario".

Sull'ultimo arrivato, Lorenzo Bucarelli, che ha terminato l'esperienza in prestito a Cagliari: "Si sta allenando con noi da martedì e partirà domani con la squadra verso Avellino. Siamo quindi in 13 giocatori, deciderò domenica su chi puntare per il referto".