Scandone, Sacripanti: "Occorrerà gestione sui 40 minuti" VIDEO | Verso Avellino-Sassari: il coach della Sidigas ha presentato il match di domani

di Carmine Quaglia

"Sono le ultime tre gare della regular season e c'è ancora in ballo la possibilità di giocarci le prime gare dei quarti di finale in casa". Coach Stefano Sacripanti rimarca il valore del match contro la il Banco di Sardegna Sassari (in programma domani alle 17 al PalaDelMauro) e del finale di stagione regolare per la sua Sidigas Avellino che poi mercoledì proverà l'ultimo assalto per conquistare la Europe Cup al Taliercio di Venezia: "Domani affronteremo una squadra con tanti punti nelle mani, che ha cambiato allenatore e il suo modo di giocare. - ha affermato Sacripanti - Giocano un basket perimetrale, fatto quasi in tutte le soluzioni di consegnati e pick 'n' roll: è un roster che può fare male alzando le percentuali al tiro da 3 e che ha talento offensivo. Ho stima di Sassari e del suo progetto nato da lontano e che ha visto come picco la conquista di tre trofei in una sola stagione. La passione dei sardi è dimostrata da un PalaSerradimigni sempre pieno".

I dettagli del match: "Sarà importante gestire tutti i 40 minuti. La difesa sulle transizioni avrà la stessa importanza. Questo aspetto va curato e aggiustato rispetto a quanto fatto con Venezia. - ha spiegato il coach dei lupi - Abbiamo lavorato tanto su questo negli allenamenti: abbiamo provato gli aspetti difensivi sui pick 'n' roll. L'avvio di gara dovrà essere solido e avrà tanto valore. La vittoria sarebbe preziosa: un risultato positivo ci garantirebbe la conferma tra le prime quattro con un vantaggio da difendere negli ultimi due appuntamnenti. Ieri abbiamo lavorato duro, anche questa mattina prettamente sul dettaglio difensivo".

Clicca qui per rivedere la conferenza stampa di coach Sacripanti da ottochannel.tv