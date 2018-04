Verso Avellino-Sassari, i numeri e le curiosità del match Alle 17 la sfida tra la Sidigas e il Banco di Sardegna per la ventottesima giornata di Serie A

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino ospita il Banco di Sardegna Sassari (alle 17 la palla a due del match al PalaDelMauro): i lupi di coach Stefano Sacripanti tornano in campo dopo aver rimediato il -8 nel primo atto della finale di Europe Cup contro l'Umana Venezia e sfidano la Dinamo per blindare il quarto posto. La Sidigas ha perso 3 degli ultimi 4 incontri giocati tra le mura amiche contro la formazione sarda. Zare Markovski, ex di turno, ha allenato Avellino per 4 stagioni (dal 2002 al 2005 e nel 2008/2009): 132 gare con 51 vittorie. Il coach della Scandone, Stefano Sacripanti, viaggia al ritmo di 68 vittorie in 106 partite. La particolarità nelle carriere dei due tecnici è quella di aver allenato entrambi sia Pesaro che Caserta.

Gli ex - Con Markovski (ex Avellino), ecco Shawn Jones, cestista biancoverde in una breve parentesi nel finale della scorsa stagione (le ultime gare della regular season e i play off per la sostituzione dell'infortunato Kyrylo Fesenko, esclusa l'ultima gara della semifinale Scudetto in cui Sacripanti presentò i tre centri escludendo Randolph). Sponda Avellino, gli ex sono Lorenzo D'Ercole, giocatore della Dinamo Sassari dal 2015 al 2017, e Shane Lawal, protagonista nella stagione 2014/2015, l'anno del triplete italiano del Banco di Sardegna.

I numeri individuali e di squadra - Si affronteranno il secondo e il terzo attacco della Serie A (Sassari è seconda con 85.7 punti realizzati, Avellino la segue con 84.3). Sarà sfida tra le squadre con la miglior percentuale al tiro dal campo (50.7 per gli irpini, 47.9 per i sardi). Avellino è prima per valutazione (98.7), Sassari è sul gradino più basso del podio (92.2).

Gli arbitri - Avellino-Sassari sarà diretta dai signori Massimiliano Filippini (San Lazzaro di Savena), Luca Weidmann (Campobasso) e Guido Di Francesco (Teramo).