LIVE | Avellino-Sassari: cronaca e risultato in tempo reale La cronaca del match tra la Sidigas e il Banco di Sardegna

di Carmine Quaglia

Terzo quarto - Filloy realizza in apertura di frazione, D'Ercole spreca da sotto, la bomba di Spissu finalizza il rilancio sardo (34-39 al 22'). Gioco da 3 punti per Jones. Sassari ritrova il +6 e poi il +9 con la tripla di Bamforth. Avellino va sotto di 10 con la nuova bomba di Bamforth. Il divario si conferma sul +10 Dinamo. Time-out Scandone al 27'. In uscita dal minuto di sospensione, il Banco vola anche sul +14 (42-56 al 28'). La tripla di Bamforth fa volare gli ospiti: 42-59.

Secondo quarto - La tripla di Filloy apre il secondo periodo. L'appoggio di Scrubb garantisce il -7 (18-25 e time-out Sassari al 12'). Ancora Filloy per il -5. Sassari non ha segnato nei primi 4 minuti della seconda frazione. La Dinamo si sblocca con 5 punti consecutivi di Polonara (20-30 al 16'). D'Ercole realizza da sotto e da oltre l'arco: rientro sul -5 per i lupi (27-32 al 18'). Parziale all'intervallo lungo: 30-34 Sassari.

Primo quarto - Avvio di gara equilibrato con gli attacchi che vincono sulla difese. Jones risponde a Fesenko (11-11 al 4'). Calo offensivo da una parte e dall'altra. Polonara e Pierre firmano l'11-17 al 7'. Parziale sardo anche in uscita dal time-out irpino (Polonara da 3 per il +12 ospite). Il solo Filloy realizza nei secondi 5 minuti del primo periodo. Al primo intervallo, Sassari è avanti di 12 sul 13-25.

Anteprima

La Sidigas Avellino affronta il Banco di Sardegna Sassari. Alle 17 la palla a due della gara valida per la ventottesima giornata di Serie A. Prima del match, la Dinamo, con il capitano Giacomo Devecchi, ha riabbracciato Shane Lawal, alla prima da avversario dopo il Triplete italiano del 2015.