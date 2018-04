Markovski: "Gran partita nata in difesa. In Europe Cup..." Avellino-Sassari 67-80: il commento del coach della Dinamo che parla anche della finale europea

di Carmine Quaglia

"E' una vittoria certamente importante, ma dobbiamo già pensare a centrare la quindecima perché solo entrando nelle prime otto avremo la possibilità di giocarci i play off". Il coach della Dinamo Sassari, Zare Markovski, ha commentato il successo del suo Banco di Sardegna contro la Sidigas Avellino (67-80): "Siamo ancora lontani da ogni discorso perché si deciderà tutto in una volata finale. Possiamo però goderci questa vittoria focalizzandoci già sul futuro. Abbiamo fatto una gran partita, che nasce dalla difesa e credo che non sia stato facile qui ad Avellino. Siamo stati avanti praticamente per tutti i 40 minuti. L'ho detto alla squadra al rientro negli spogliatoi: abbiamo meritato perché tutti i giocatori hanno dato il loro contributo cercando le giuste posizioni difensive e garantendoci in attacco veri punti di riferimento e il talento che la squadra offre".

Sulla finale di Europe Cup: "Ovviamente sul piano tecnico parlo della mia squadra, ma l'ho detto al coach (Sacripanti, ndr). Il primo tempo di Venezia sarà decisivo. Se la Sidigas saprà ribaltarla chiudendo il primo tempo sul +8 si riapre tutto".

