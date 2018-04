Sacripanti: "Siamo stati indegni. Fischi dei tifosi meritati" Avellino-Sassari 67-80: il commento del coach della Sidigas dopo il ko interno

di Carmine Quaglia

"Siamo stati indegni oggi. Non ci sono giustificazioni". Non usa mezzi termini il coach della Scandone, Stefano Sacripanti, dopo il ko casalingo rimediato dalla sua Sidigas Avellino contro il Banco di Sardegna Sassari (67-80): "E' stata una brutta gara dal punto di vista mentale, ma anche per tenacia e dedizione. Abbiamo sbagliato tutti, anche io. L'approccio alla gara è stato indecente, abbiamo commesso l'errore di guardare al match successivo, di risparmiarci in difesa pensando alla Europe Cup. E' colpa mia per non aver trasmesso l'importanza, il valore del match, a maggior ragione dopo il ko di Brescia a Cremona. Avremmo dovuto approcciare in modo diverso, in modo solido".

Per la Scandone anche i fischi del PalaDelMauro: "Siamo stati morbidi, leggeri, superficiali. Ho visto del nervosismo che ha preso il sopravvento. Chiedo scusa al pubblico, i fischi sono meritati. Una squadra che arriva a questo punto del campionato non può entrare così in un match. Deve servirci da lezione e carica: dobbiamo trovare il modo di restare uniti nella fase di difficoltà. Adesso dovremo mettere tutto nella seconda gara della finale di Europe Cup e poi torneremo in campionato".

