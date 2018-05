Sacripanti: "Ad un passo dal vincere la coppa" Venezia-Avellino 81-79 - Il commento del coach della Sidigas dopo il ko nella finale di Europe Cup

di Carmine Quaglia

"Innanzitutto vanno i complimenti alla Reyer Venezia che ha mostrato forza, solidità: è una grande squadra". Ha esordito così, in sala stampa, nel post-gara di Venezia-Avellino 81-79 - la gara che ha regalato la Europe Cup ai veneti, il coach della Sidigas Avellino, Stefano Sacripanti, che ha analizzato la sconfitta nella finale (2-0 per gli orogranata e +10 in aggregato): "Mi complimento anche con la mia squadra. - ha affermato il tecnico biancoverde - Non si è risparmiata e ha disputato una buona partita. Qualche pallone di troppo nel secondo quarto ci è costato caro: abbiamo concesso punti facili in transizione. Nel terzo periodo abbiamo recuperato con solidità. Abbiamo provato a portato qui diverse soluzioni difensive a tutto campo e a metà campo. Abbiamo tolto dei punti di riferimento. Non abbiamo smesso di giocare fino alla fine cercando di muovere la palla e attaccando il canestro con decisione. Siamo arrivati ad un passo dal vincere una Coppa importante dimostrando forte volontà. C'è rammarico, ma anche la consapevolezza che, giocando così, potremo dire la nostra sul finale di campionato".

Le considerazioni di Lorenzo D'Ercole: "Non siamo riusciti ad alzare la coppa e facciamo i complimenti a Venezia che ha dimostrato di meritare il trofeo tra andata e ritorno. - ha spiegato la guardia della Scandone - Il match di Avellino andava disputato meglio, ma oggi abbiamo giocato un buon match che può tornare utile per tanti aspetti verso i play off Scudetto".